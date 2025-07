De Luca boccia Fico: "M5S per 10 anni opposizione e gli diamo la Campania?" Il governatore a Schlein: "Non abbiamo risolto nulla: i nomi sulla scena sono inadeguati"

"In Campania non è risolto assolutamente nulla. Non decido, posso esprimere le mie opinioni. Non ho visto sulla scena nomi adeguati per i quali vengono ipotizzati. Chiederei alla segretaria del Pd quale è la Regione piu importante che va al voto? La Campania, dove c'è il presidente che ha avuto piu voti insieme a Zaia. Quale è la regione dove sono stati all'opposizone per 10 anni i cinquestelle? La Campania. E quindi che facciamo, offriamo la Campania ai cinquestelle". LO ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta Facebook.