Regionali, De Luca ai suoi: "In campo con due liste alle prossime elezioni" La riunione del presidente in carica con i consiglieri di maggioranza

Contarsi e contare: sono le due parole d'ordine con cui Vincenzo De Luca ed i consiglieri di maggioranza si sono confrontati nella riunione convocata a Palazzo Santa Lucia.

Si tratta di un incontro preparatorio nell'ambito del percorso avviato dal centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali.

Stando a quanto si apprende da fonti della maggioranza, De Luca ha fatto sapere di voler partecipare alle tornata elettorale che non lo vedrà in corsa come presidente con due liste, espressione di questi dieci anni di governo a Napoli.

Nessun riferimento al nome del candidato presidente ma priorità al programma, la linea adottata nel corso del vertice. De Luca ha spronato i consiglieri ad essere presenti nei territori di riferimento per poter essere competitivi al voto e far pesare la propria componente nella futura maggioranza che - in caso di vittoria del centrosinistra - si formerà in Regione Campania.