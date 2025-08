Regionali, Bicchielli: "Basta giochetti sulla pelle dei cittadini campani" L'esponente di Noi Moderati contesta lo "scambio" con Piero De Luca alla guida del Pd

"La situazione politica in Campania in vista delle prossime elezioni regionali è ancora poco chiara e sembra muoversi su logiche che non tengono conto dei reali bisogni dei cittadini". Lo ha dichiarato Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei deputati.

"Come Noi Moderati stiamo seguendo con grande attenzione le trattative in corso e stiamo lavorando in stretta collaborazione con i segretari nazionali e regionali - ha aggiunto - Tuttavia, siamo preoccupati da un quadro che appare sempre più intricato e che sembra basarsi su scambi di poltrone e accordi di potere, piuttosto che su una visione chiara per il futuro della regione".

"Sul fronte del centrosinistra la questione che più ci preoccupa è l'ipotesi di una soluzione che veda il figlio del presidente Vincenzo Luca, Piero, alla guida del Partito Democratico in Campania, come parte di un nuovo assetto politico. Devo essere onesto, credo che alla stragrande maggioranza dei cittadini campani il futuro del figlio di De Luca non interessi. Quello che interessa a loro sono i servizi, la sanità, le infrastrutture, l'occupazione. Non possiamo accettare che le scelte politiche siano fatte sulla pelle dei cittadini. Noi Moderati si batterà per un'agenda che metta al centro i problemi e le aspettative dei campani, non gli interessi di parte", ha concluso Bicchielli.