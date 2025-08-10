Partito Democratico, si accelera per eleggere Piero De Luca segretario regionale

Definire la strategia – e la burocrazia – congressuale in tempi rapidi, per provare a raggiungere l’intesa quanto prima. E’ la sfida che si ritrova davanti il Partito Democratico che in Campania vuole archiviare la stagione commissariale.
Il candidato numero uno per la segreteria è Piero De Luca: l’attuale deputato Dem dovrebbe essere l’unico in corsa.
La sua indicazione rientra nell’accordo più ampio sottoscritto tra il governatore e la segretaria Elly Schlein in vista delle prossime elezioni regionali in Campania.