Partito Democratico, si accelera per eleggere Piero De Luca segretario regionale

Da definire il percorso che chiuderà la stagione commissariale a Santa Brigida

Definire la strategia – e la burocrazia – congressuale in tempi rapidi, per provare a raggiungere l’intesa quanto prima. E’ la sfida che si ritrova davanti il Partito Democratico che in Campania vuole archiviare la stagione commissariale.

Il candidato numero uno per la segreteria è Piero De Luca: l’attuale deputato Dem dovrebbe essere l’unico in corsa.

La sua indicazione rientra nell’accordo più ampio sottoscritto tra il governatore e la segretaria Elly Schlein in vista delle prossime elezioni regionali in Campania.

