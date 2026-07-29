M5S Campania: "Più investimenti per servizi, territori e imprese" L'approvazione dell'assestamento e della variazione di bilancio

"L'approvazione dell'assestamento e della variazione di bilancio segna un passaggio decisivo per il futuro della Regione e consente di trasformare il risanamento dei conti in una nuova stagione di investimenti a favore dei cittadini, dello sviluppo e della coesione sociale.

La manovra punta sulle tecnologie innovative e sulla competitività delle imprese attraverso il programma europeo Step. Prevede inoltre interventi per la tutela della risorsa idrica, la prevenzione del rischio idrogeologico, il rinnovo del trasporto pubblico locale, la digitalizzazione e il sostegno al comparto agricolo.

Allo stesso tempo rafforza il percorso di innovazione della sanità, proseguendo il progetto di medicina predittiva per le patologie oncologiche e genetiche".

Lo dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Campania Elena Vignati, Raffaele Aveta, Luca Trapanese, Salvatore Flocco e Gennaro Saiello.

"Come Movimento 5 Stelle abbiamo promosso misure per il trasporto verso i luoghi di cura, il sostegno psicologico, le tecnologie assistive nelle scuole, le aule multisensoriali, i laboratori educativi e gli spazi gioco accessibili a tutti.

Tra le nostre proposte rientrano anche interventi per la prevenzione e la sicurezza sanitaria, per migliorare le scuole, gli spazi pubblici e i luoghi di aggregazione, insieme a iniziative culturali, sportive e sociali capaci di valorizzare le comunità, le diverse identità territoriali della Campania e i beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per noi il valore di questa manovra risiede soprattutto nella direzione politica indicata: destinare le risorse disponibili ad ampliare i diritti, rimuovere gli ostacoli e non lasciare indietro nessuno", concludono.