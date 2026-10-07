La scomparsa di Salvatore Loffreda: il cordoglio del gruppo Pd

Il gruppo consiliare del partito democratico presso il consiglio regionale della Campania esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania e figura di riferimento per il mondo agricolo della nostra regione.
"Con Salvatore Loffreda la Campania perde un uomo che ha dedicato con passione, competenza e straordinario impegno la propria vita professionale alla tutela e alla crescita del settore agricolo. In tanti anni di attività ha saputo essere un interlocutore autorevole e disponibile per le istituzioni, ma soprattutto un punto di riferimento costante per gli agricoltori, le imprese e i territori.
La sua dedizione, la profonda conoscenza del comparto e delle sue esigenze, l’attenzione alle aree interne e alle tante realtà produttive della Campania hanno caratterizzato un impegno portato avanti sempre con concretezza e spirito di servizio.
In questi anni abbiamo avuto numerose occasioni di confronto e di collaborazione, trovando sempre in lui una persona capace di rappresentare con forza le istanze del mondo agricolo e, allo stesso tempo, di contribuire con competenza e senso di responsabilità alla ricerca di soluzioni".