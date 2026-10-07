La scomparsa di Salvatore Loffreda: il cordoglio del gruppo Pd "Figura di riferimento per il mondo agricolo della nostra regione"

Il gruppo consiliare del partito democratico presso il consiglio regionale della Campania esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Salvatore Loffreda, direttore di Coldiretti Campania e figura di riferimento per il mondo agricolo della nostra regione.

"Con Salvatore Loffreda la Campania perde un uomo che ha dedicato con passione, competenza e straordinario impegno la propria vita professionale alla tutela e alla crescita del settore agricolo. In tanti anni di attività ha saputo essere un interlocutore autorevole e disponibile per le istituzioni, ma soprattutto un punto di riferimento costante per gli agricoltori, le imprese e i territori.

La sua dedizione, la profonda conoscenza del comparto e delle sue esigenze, l’attenzione alle aree interne e alle tante realtà produttive della Campania hanno caratterizzato un impegno portato avanti sempre con concretezza e spirito di servizio.

In questi anni abbiamo avuto numerose occasioni di confronto e di collaborazione, trovando sempre in lui una persona capace di rappresentare con forza le istanze del mondo agricolo e, allo stesso tempo, di contribuire con competenza e senso di responsabilità alla ricerca di soluzioni".