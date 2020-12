Serie C, esami di maturità per Avellino e Turris Quattordicesima giornata. Riposa la Juve Stabia, domani Casertana-Monopoli. Alle 15 Catania-Cavese

Senza Piero Braglia, squalificato per un turno e positivo al Covid così come il suo vice, Domenico De Simone, l'Avellino, guidato in via straordinaria da Gigi Molino, cerca continuità a Francavilla Fontana contro la Virtus. Al “Giovanni Paolo II” l'incognita maltempo - previste precipitazioni a carattere temporalesco - potrebbe sparigliare le carte, ma i biancoverdi sono pronti a battagliare nel campo trappola dei pugliesi per provare a portare a casa il secondo successo di fila e proiettarsi ai tre turni casalinghi consecutivi in calendario, complici i recuperi con Bisceglie e Monopoli nei prossimi due mercoledì. Capitolo formazione. Rientrano Aloi, guarito dal Coronavirus e, dopo due turni di squalifica, Luigi Silvestri. Fuori gli acciaccati Forte ed Errico. Adamo tornerà solo la prossima settimana dopo essersi negativizzato. Due ballottaggi da risolvere: in difesa Dossena o Rocchi, sulla fascia mancina Tito o Burgio. Calcio d'inizio alle 17,30 così come per una delle partite più attese della quattordicesima giornata del girone C di Serie C, ovvero Catanzaro – Turris. Fabiano ritrova Signorelli, bloccato, invece, all’ultimo momento da una forma di fascite plantare al piede destro l’attaccante esterno Sandomenico, che non è stato aggregato al gruppo al pari degli indisponibili D’Alessandro e Persano e dei giovani Giordano e Salazaro. Alle 15, la Cavese, fanalino di coda, è, invece, attesa dal duro banco di prova di un Catania lanciatissimo, da affrontare al “Nobile” di Lentini. Turno di riposo per la Juve Stabia. Domani, alle 21, Casertana – Monopoli. Ieri, invece, ha ceduto il passo pur senza demeritare la Paganese, battuta al “Torre” dal Bari, corsaro grazie a un gol di Montalto.