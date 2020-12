Paganese lotta, ma non basta. Il Bari sbanca il "Torre" Gara vibrante con momenti di nervosismo prima del gol partita di Montalto. Espulso Di Deo

Lotta e crea più di un grattacapo alla corazzata Bari, ma alla fine cede il passo allo stadio “Torre”, che resta tabù. Nell'anticipo della quattordicesima giornata del girone C di Serie C, la Paganese cede il passo tra le mura amiche all'undici pugliese, allenato da Auteri, con il finale di 0-1. Avvio di gara palpitante con continui ribaltamenti su entrambi i fronti. Gli azzurrostellati sono temibili quando ripartono, ma al 33' arriva il gol che decide la partita. Fallo di Onescu al limite dell'area di rigore. Il centrocampista rumeno rimedia il cartellino giallo. Protestano Erra e i componenti della panchina, espulso il vice allenatore Di Deo, non perdona Montalto che va di potenza e, complice una deviazione, non lascia scampo a Campani. Al rientro in campo, D'Ursi trova solo l'esterno della rete su invito di De Risio, poi Frattali smanaccia un cross di Diop. La Paganese passa al 4-4-2 e, al 60', invoca un calcio di rigore per un contatto tra Sabbione e Guadagni. L'arbitro Rutella della sezione di Enna lascia correre. Al 75', Schiavino mura una conclusione a botta sicura di Antenucci. Dieci giri di lancette più tardi la Paganese sfiora il pari con un con un tiro cross di Diop e va vicinissima all'1-1 all'89', quando, su traversione di Scarpa, Frattali esce e si scontra con Di Cesare. Il subentrato Isufaj conclude alto, a porta ormai vuota. Non bastano 6 minuti di recupero per ristabilire la parità. Al “Torre”, Paganese - Bari 0-1.

Il tabellino.

Paganese - Bari 0-1

Marcatore: pt 33’ Montalto.

Paganese (3-5-2): Campani; Cigagna (18’ st Guadagni), Schiavino, Mattia; Carotenuto, Onescu, Bonavolontà (34’ st Bramati), Scarpa, Squillace; Diop, Mendicino (18’ st Cesaretti; 32’ st Isufaj). A disp.: Bovenzi, Fasan, Esposito, Perazzolo, Di Palma, Curci, Costagliola. All.: Erra.

Bari (3-4-3): Frattali; Celiento, Sabbione, Di Cesare; Ciofani, De Risio, Maita, Semenzato (28’ st Lollo); Citro (26’ pt D’Ursi; 28’st Bianco), Antenucci, Montalto (15’ st Candellone). A disp.: Marfella, Perrotta, Hamlili, Simeri, Marras, D’Orazio, Corsinelli, Andreoni. All.: Auteri.

Arbitro: Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Dicosta della sezione di Novara e Perrelli della sezione di Isernia. Quarto ufficiale: Vigile della sezione di Cosenza.

Note: Espulso al 37’ pt Di Deo, vice allenatore della Paganese, per proteste. Ammoniti: Onescu, Diop, De Risio, D’Ursi, Bonavolontà, Schiavino. Angoli: 2-6. Recupero: pt 3’; st 6’. Gara a porte chiuse.