Serie C, si riparte. Il programma delle campane Domani Cavese - Palermo e Teramo - Avellino. Ecco gli orari di tutti i match

Si riparte. Prima gara ufficiale del 2021 nel girone C di Serie C. Domani i due anticipi della diciottesima e penultima giornata di andata. In campo due campane. Alle 14,30, il calcio d'inizio di Cavese – Palermo. Tutto pronto per il ritorno sulla panchina dei blufoncé di Salvatore Campilongo. Alle 17,30, il fischio d'inizio di Teramo – Avellino. Sfida tra terze. Braglia dovrà rinunciare all'acciaccato Maniero. Possibile esordio dal primo minuto per il neo-acquisto Carriero. In panchina l'altro neo-aquisto, Baraye. Domenica, alle 12,30, Casertana – Catania; alle 15, Bari – Turris e Potenza – Paganese. Lunedì, alle 21, Foggia – Juve Stabia.