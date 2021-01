Avellino, ecco Baraye. Cambia la formula dell'operazione Il cursore di fascia mancina sosterrà nel pomeriggio il primo allenamento in biancoverde

Questo pomeriggio Joel Baraye sosterrà il suo primo allenamento con la maglia dell'Avellino. Il cursore di fascia mancina, rientrato al Padova dopo il prestito alla Salernitana, è stato ceduto ai biancoverdi con la formula del prestito oneroso in seguito al mancato accordo sui bonus per rilevarne il cartellino a titolo definitivo. Scartata, dunque, anche l'opzione del trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto su cui si era ragionato nelle ultime ore. Nonostante abbia già giocato in stagione con le maglie dei biancoscudati e dei granata, Baraye potrà indossare anche quella biancoverde grazie alla delibera contenuta nel comunicato numero 292/L del 28 giugno 2020, che consente ai calciatori, in deroga per la sola annata agonistica 2020/2021, il tesseramento e di giocare gare ufficiali per tre diverse società.