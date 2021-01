Casertana a Bisceglie tirarsi fuori dalla bagarre salvezza Intanto, società contestata anche a Castellammare di Stabia. Turris e Avellino, testa al derby

Tre vittorie nelle ultime cinque partite, la possibilità di incrementare a 5 i punti di vantaggio sulla zona playout. È una Casertana in piena salute e fiducia quella che, dopo il successo per 3-1 al “Torre”, contro la Paganese, alla ricerca di rinforzi di esperienza in difesa e a centrocampo, è pronta a un'altra sfida salvezza. Domani, alle 15, a Bisceglie, i falchetti scenderanno in campo per il recupero dell'undicesima giornata del girone C di Serie C, per poi rimettersi in pari con un altro recupero, quello del turno pre-natalizio contro la Juve Stabia, non disputato per il cluster di Covid all'interno del “gruppo squadra” rossoblù. E a proposito di Juve Stabia, proprio come a Caserta, i tifosi hanno scelto la via della contestazione per la società. “Langella vattene” lo striscione, esaustivo, apposto dinanzi allo stadio “Menti”. Sul fronte mercato piace l'esterno d'attacco ebolitano Gianmarco De Feo, attualmente tra le file della Vis Pesaro. L'Avellino, terzo al “giro di boa”, proiettato al derby in programma domenica, alle 17,30, al “Liguori”, contro la Turris, dopo aver risolto il contratto con il difensore Nikolic, va a caccia di un trequartista in grado di dare qualità e imprevidibilità allo sviluppo della manovra offensiva. La Cavese ha annunciato di aver tesserato l'ex centrocampista dei biancoverdi, Simone De Marco, che si è legato ai metelliani con un contratto sino al 30 giugno 2021.