Serie C, via al girone di ritorno. Domani Turris - Avellino Riposa la Casertana, Cavese e Paganese devono spingere sull'acceleratore per recuperare terreno

Con Monopoli - Juve Stabia (ore 15) inizia il girone di ritorno per le campane in Serie C. I pugliesi, rivoluzionati dal mercato (10 acquisti e 8 cessioni), sono lo scoglio da superare per dare una scossa al recente trend di 2 punti in 3 partite e puntellare la panchina, traballante, del tecnico Padalino. Intanto, da domani, si aggregherà al gruppo il neo-acquisto Elizalde, terzino sinistro uruguaiano preso in prestito dal Pescara. Riposa la Casertana. Domani il match di cartello tra Turris e Avellino. Sponda corallina c'è la voglia di piazzare il colpo che permetterebbe di ridurre a un punto il ritardo in classifica dai biancoverdi. La qualità e l'incisività di Franco, Da Dalt, Pandolfi e Giannone, in un contesto tecnico-tattico rodato, le armi in più per raggiungere l'obiettivo. I lupi, con l'organico al gran completo, fatta eccezione per il lungodegente Laezza, che ha ripreso a correre al “Partenio-Lombardi”, cambieranno difesa per incrementare la velocità a fronte di avversari così sbarazzini. Ciancio, Illanes e Luigi Silvestri titolari, capitan Miceli in panchina. Calcio d'inizio alle 17,30. Alle 15, la Cavese, fanalino di coda e alle prese venti di contestazione nei confronti del presidente Santoriello, vuole cambiare marcia. Tra il dire e il fare la trasferta sul campo dell'ostica Vibonese. Stesso orario e urgenza di punti per la Paganese, impegnata al “Torre” nella sfida con il Catania.