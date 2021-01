Avellino, riecco Laezza. È tornato a correre al Partenio Dopo 4 mesi dall'infortunio al ginocchio destro si rivede il capitano: lo rivela una fotografia

Giuliano Laezza ha ripreso a correre al “Partenio-Lombardi”. A rivelarlo uno scatto fotografico postato sui social dell'Avellino. Mentre Adamo e Tito si contendono un pallone, sullo sfondo, seppur sfocata, si intravede la sagoma del capitano dell'Avellino, intento a effettuare giri di campo. La Cavese nel destino. Lo scorso 20 settembre, nel corso di un allenamento congiunto con i metelliani, il difensore aveva riportato una lesione al legamento crociato anteriore ed al menisco del ginocchio destro, in seguito a uno scontro di gioco con Dibari. Si è sottoposto a intervento chirurgico, perfettamente riuscito; ha lavorato nonostante le limitazioni e le difficoltà imposte dal Covid; ha fatto il tifo per i compagni di squadra. A distanza e, poi, allo stadio. Adesso sta per tornare protagonista. “Ci risiamo. Un'altra sfida, ora è il momento di reagire!” aveva commentato su Instagram il giorno dopo lo sfortunato incidente. A 696 TV aveva raccontato di essere fiero del rendimento dei suoi compagni di squadra e la sua voglia di tornare il prima possibile a disposizione. Dopo aver reagito, scatta il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo. Non per correre, ma per giocare. In attesa di novità sul suo percorso di recupero, giunto all'ultima fase, c'è una certezza. Capitan Laezza sta tornando e può essere l'arma in più in vista dei playoff. Dallo sfondo tornerà, presto, definitivamente, in primo piano.