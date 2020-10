Avellino, Laezza a 696 TV: "Orgoglioso dei miei compagni" Il capitano, infortunato, ha parlato anche del derby con la Casertana: l'estratto dell'intervista

Si può essere leader anche fuori dal campo. Si può rappresentare un punto di riferimento nonostante la sfortuna, sotto forma che si è materializzata sotto forma di lesione al legamento crociato anteriore ed al menisco del ginocchio destro. Nel corso di un'intervista esclusiva a 696 TV, che andrà in onda domani sera, alle 21, nel corso di “0825 – Focus Serie C”, il capitano dell'Avellino, Giuliano Laezza, non ha lesinato parole d'elogio per i suoi compagni di squadra, ma non solo: “Innanzitutto, volevo mandare un abbraccio a tutti i tifosi. Purtroppo, per ora, sto riuscendo a seguire i ragazzi solo attraverso la tv e non ho avuto ancora la possibilità di andare a salutarli dal vivo. Si stanno comportando non bene, ma benissimo. Si vede la coesione del gruppo, che si è formato sin da subito; si vede il lavoro di tutti: dei calciatori, dell'allenatore, dello staff. Anche chi è arrivato dopo si è messo in gioco alla grande. Complimenti a tutti.”

In arrivo un altro banco di prova: “La partita con la Casertana sarà molto dura. Come tutte, ma a maggior ragione perché è un derby. Non ci sono partite facili in questo girone. La partita va approcciata e affrontata nella maniera giusta. Si gioca ogni tre giorni, prepararsi è difficile, l'attenzione va tenuta alta.”