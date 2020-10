Laezza, intervento perfettamente riuscito: i tempi di recupero Al capitano dei lupi è stato ricostruito il legamento crociato anteriore del ginocchio destro

L'Avellino ha reso noto che Giuliano Laezza si è sottoposto, in giornata, all'intervento chirurgico programmato per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in seguito all'infortunio che gli è occorso in occasione dell'allenamento congiunto con la Cavese dello scorso 20 settembre. L’operazione è perfettamente riuscita. Il capitano dei biancoverdi, in accordo con lo staff medico e sotto la supervisione del dottor Gennaro Esposito, inizierà e seguire, nelle prossime settimane, l’iter riabilitativo. "La società augura al calciatore una pronta guarigione con l’auspicio di rivederlo presto in campo." si legge nella nota diffusa dalla società. I tempi di recupero sono stimati tra i 6 e i 7 mesi.