Duri scogli ed esami verità per le campane in Serie C Girone C, seconda giornata di ritorno. In palio punti pesanti in chiave playoff e salvezza

Seconda giornata di ritorno nel girone C di Serie C, campane a caccia di punti pesanti per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali. Si inizia oggi, alle 15, con Ternana – Paganese. L'inarrestabile capolista umbra cerca l'ennesimo successo, gli azzurrostellati un'impresa per tornare a muovere la classifica dopo cinque sconfitte consecutive. A caccia del pronto riscatto la Turris. Reduce dalla sconfitta casalinga contro l'Avellino, i corallini, che hanno recuperato Giannone, sono pronti alla sfida in trasferta con l'ostica Viruts Francavilla. Alle 17,30 il calcio d'inizio di Foggia - Casertana. I falchetti stanno volando e, allo “Zaccheria”, punteranno forte sul tridente Cuppone, Castaldo, Turchetta per provare a piazzare il quinto acuto di fila e consolidarsi in zona playoff. Domani, alle 12,30, Juve Stabia – Vibonese, ultima spiaggia per il tecnico dei gialloblù, Padalino. Alle 15, in campo Avellino e Cavese. I biancoverdi, tre volte braccia al cielo nelle ultime quattro partite, in striscia positiva da quattro turni, ospiteranno l'ostica Viterbese al “Partenio-Lombardi”. Vietato fermarsi per difendere il terzo posto solitario augurandosi di ridurre il gap in graduatoria dal Bari, atteso nel bunker del Teramo. Finora, al “Bonolis”, abruzzesi mai sconfitti. I blufoncé, ultimi, non hanno altro risultato a disposizione che la vittoria nello scontro diretto, al “Lamberti”, con il Bisceglie.