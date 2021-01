Foggia - Casertana, la probabile formazione rossoblù Sei indisponibili, un neo-acquisto e un'esclusione per scelta tecnica tra i diciannove convocati

Sono diciannove i calciatori a disposizione del tecnico Guidi per Foggia – Casertana, in programma domani con calcio d'inizio alle 17,30, valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Indisponibili per problemi fisici Bordin, Ciriello, De Sarlo, Konate, Izzillo e Pacilli. Fuori per scelta tecnica Petruccelli, in partenza. Prima convocazione per il neo-acquisto Longo.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Avella, Dekic, Zivkovic.

Difensori: Buschiazzo, Carillo, Del Grosso, De Vivo, Hadziosmanovic, Polito, Rillo.

Centrocampista: De Lucia, Icardi, Matese, Santoro, Varesanovic.

Attaccanti: Castaldo, Cuppone, Longo, Turchetta.

La probabile formazione.

Casertana (4-3-3): Avella; Hadziosmanovic, Carillo, Buschiazzo, Del Grosso; Matese, Icardi, Santoro; Cuppone, Castaldo, Turchetta. A disp.: Dekic, Zivkovic, De Vivo, Rillo, Setola, Polito, De Lucia, Varesanovic, Longo. All.: Guidi.