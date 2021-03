Serie C, domenica di campionato: le campane scaldano i motori Riposa la Cavese. Al Partenio-Lombardi Avellino-Paganese. Sfida playoff tra Palermo e Juve Stabia

Il piatto forte della domenica di campionato nel girone C di Serie C, alla sua ventinovesima giornata, all'ora del tè o poco giù di lì. Alle 17,30 il calcio d'inizio di Avellino - Paganese. I biancoverdi chiedono strada agli azzurrostellati per difendere il secondo posto augurandosi di consolidarlo con un regalo da parte del Potenza, in salute, impegnato in concomitanza al “San Nicola” contro il Bari. E poi c'è la Ternana, che giocherà due ore e mezzo prima, sul campo trappola della Virtus Francavilla. Le fere hanno due gare da recuperare, ma devono ancora riposare e un passo falso riaccenderebbe la fiammella della speranza di una rimonta, che sarebbe comunque clamorosa. Gli uomini di Di Napoli sono, però, a un punto dalla quota della salvezza diretta, seppur la Cavese, che oggi resterà ferma al palo, abbia due partite in meno. Sul fronte delle campane, a inaugurare il pomeriggio sarà la sfida playoff tra Palermo e Juve Stabia. A caccia di punti preziosi per decollare in chiave spareggi promozione anche la Casertana, impegnata al “Razza” contro la Vibonese. Alle 20,30 il posticipo di giornata tra Turris e Foggia. I corallini, due vittorie nelle ultime dodici partite, devono muovere la classifica per evitare di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere.