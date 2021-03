Avellino - Paganese, Pane titolare. Sei indisponibili Sono diciassette i calciatori a disposizione di Braglia per la gara con gli azzurrostellati

Sono 17 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per Avellino - Paganese, in programma domani, alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C.

Rientra Aloi, che ha scontato un turno di squalifica. Fuori D'Angelo e Miceli, appiedati per un turno dal giudice sportivo; il lungodegente Laezza; Errico, alle prese con il suo terzo infortunio muscolare stagionale; gli infortunati Marco Silvestri e Baraye; Leoni, per scelta tecnica.

Tra i pali verrà confermato Pane. Forte non è ancora al top e riposerà per essere al meglio in occasione della trasferta al “Veneziani” contro il Monopoli. In difesa spazio a Luigi Silvestri, Dossena e Illanes. A centrocampo, Ciancio è certo di una maglia da titolare per presidiare la corsia laterale destra mentre Tito con ogni probabilità farà altrettanto sull'out mancino, salvo chance dal primo minuto per Adamo, che gli consentirebbe di rifiatare. Adamo è, però, abile a fungere anche da mezzala ed è in ballottaggio con De Francesco per occupare la casella lasciata vuota da D'Angelo e completare il settore nevralgico con Carriero e Aloi. Nel contempo, il dieci dei biancoverdi potrebbe favorire l'adozione di un 3-4-1-2 come quello utilizzato a gara in corso al “Ceravolo” agendo tra le linee alle spalle di Bernardotto e uno tra Santaniello, Fella e Maniero in ordine di possibilità d'impiego.

L'elenco dei 17 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Carriero, De Francesco.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-4-1-2): Pane; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito; De Francesco; Santaniello, Bernardotto. A disp.: Forte, Rizzo, Fella, Rocchi, Maniero, Adamo. All.: Braglia.