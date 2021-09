Serie C, super Paganese. Il "Liguori" resta un tabù in campionato per la Turris Gli azzurrostellati vincono ancora al "Torre", 2-1 al Taranto. Corallini stesi da un ex Casertana

È la Paganese la campana più in forma nel girone C di Serie C. Seconda gara casalinga consecutiva e seconda vittoria di fila per gli uomini di Grassadonia, che ha fatto il pieno di punti dopo essere subentrato a Di Napoli. Allo stadio “Torre” gli azzurrostellati hanno superato con il finale di 2-1 il neo-promosso Taranto, che era arrivato a Pagani da imbattuto e rivelazione del campionato. Il vantaggio dei padroni di casa porta la firma dell'ultimo acquisto in ordine cronologico, pure lui, come Grassadonia, appena tornato tra le file della Paganese: Marco Firenze, a bersaglio poco prima dell'intervallo. Nella ripresa la reazione ionica firmata da una rete di Saraniti per il momentaneo 1-1. Dalla zona Cesarini alla zona Paganese, dopo il pari all'ultimo respiro con il Messina e ancora tripudio oltre il novantesimo: secondo gol stagionale per Piovaccari, l'istinto predatorio che non invecchia per il 2-1 finale. Chi non riesce a trovare continuità è, invece, la Turris che cade per la seconda volta in due partite al “Liguori”. E in questo caso le battute finali sono amare per i padroni di casa. L'ex Casertana Setola trova il guizzo risolutivo sul finire della gara, con un gran destro al volo di prima intenzione, e a completare la frittata ci pensa Perina che si fa espellere in seguito a un battibecco con la panchina ospite insieme al collega Viscovo, ex Avellino. E proprio l'Avellino sarà di scena domani, alle 21, al “Veneziani”, contro il Monopoli. I pugliesi puntano a riprendersi il comando solitario della classifica e a confermarsi in testa a punteggio pieno, i biancoverdi irpini sono condannati a vincere o a sfoderare una prestazione all'altezza dopo tre pari di fila e il k.o. in Coppa Italia di Serie C contro l'Ancona Matelica. Ieri il pari a reti inviolate, al “Menti”, tra Juve Stabia e Campobasso.