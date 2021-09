Dalla zona Cesarini alla zona Paganese, Piovaccari stende il Taranto: 2-1 Gli azzurrostellati centrano il secondo successo casalingo consecutivo, Grassadonia fa il pieno

È la Paganese la campana più in forma nel girone C di Serie C. Seconda gara casalinga consecutiva e seconda vittoria di fila per gli uomini di Grassadonia, che ha fatto il pieno di punti dopo essere subentrato a Di Napoli. Allo stadio “Torre” gli azzurrostellati hanno superato con il finale di 2-1 il neo-promosso Taranto, che era arrivato a Pagani da imbattuto e rivelazione del campionato. Il vantaggio dei padroni di casa porta la firma dell'ultimo acquisto in ordine cronologico, pure lui, come Grassadonia, appena tornato tra le file della Paganese: Marco Firenze, a bersaglio poco prima dell'intervallo. Nella ripresa la reazione ionica firmata da una rete di Saraniti per il momentaneo 1-1. Dalla zona Cesarini alla zona Paganese, dopo il pari all'ultimo respiro con il Messina e ancora tripudio oltre il novantesimo: secondo gol stagionale per Piovaccari, l'istinto predatorio che non invecchia per il 2-1 finale.

Il tabellino.

Paganese – Taranto 2-1

Marcatori: pt 45’ Firenze; st 9’ Saraniti, 50’ Piovaccari.

Paganese (4-3-3): Baiocco; Scanagatta, Schiavi, Murolo, Manarelli; Cretella, Tissone (38’ st Volpicelli), Zanini; Firenze (44’ st Zito), Castaldo, Diop (21’ st Piovaccari). A disp.: Caruso, Sbampato, Vitiello, Perlingieri, Piza, Schiavino, Guadagni, Iannone, Del Regno. All.: Grassadonia.

Taranto (4-3-3): Chiorra; Riccardi, Zullo (30’ st Tomassini), Benassai, Ferrara; Bellocq (24’ st Diaby; 33’ st Cannavaro), Marsili, Labriola (1’ st Italeng); Giovinco, Saraniti (24’ st Civilleri), Santarpia. A disp.: Loliva, Antonino, Pacilli, Granata, Ghisleni, De Maria. All.: Laterza.

Arbitro: Feliciani della sezione di Teramo. Assistenti: Ciancaglini della sezione di Vasto e Bonomo della sezione di Milano. Quarto ufficiale: Fantozzi della sezione di Civitavecchia.

Note: Ammoniti: Riccardi, Ferrara, Benassai, Schiavi, Piovaccari. Angoli: 1-5. Recupero: pt 3’, st 5’. Spettatori: 800 circa.