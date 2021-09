Avellino fuori dalla Coppa Italia di Serie C, blitz Ancona Matelica: 0-1 I biancoverdi cadono al "Partenio-Lombardi": decide Iannoni. Monopoli è già gara spartiacque

Niente riscatto, anzi arriva la prima sconfitta stagionale. L'Avellino va fuori dalla Coppa Italia di Serie C e continua il suo avvio di annata agonistica stregato. L'Ancona Matelica vola agli ottavi di finale vincendo 1-0 al “Partenio-Lombardi”. Come nelle previsioni, è ampio il turnover su entrambi i fronti. Braglia tiene a riposo Forte, D'Angelo, Kanoute e Di Gaudio. Modulo 3-5-2. Parte male l'Avellino. Al 2' gol non convalidato a Rolfini, che controlla il pallone con un braccio sugli sviluppi di una punizione dal limite prima di battere Pane. Vale, invece, quello realizzato al minuto di gioco numero 8 da Iannoni, che capitalizza un contropiede superando Pane, poco reattivo, con un tiro piazzato debole ma preciso. Al 13' Ruani colpisce di testa al centro dell'area di rigore: alto, difesa biancoverde in grande difficoltà. Al 19' primo sussulto irpino: cross di Ciancio, Plescia gira di testa, Vitali si distende e devia in calcio d'angolo. Alla mezz'ora marchigiani di nuovo pericolosi con una sassata di Iannoni. Cinque giri di lancette più tardi Messina strozza la stoccata su corta respinta della retroguardia dorica e al 39' cicca il tentativo di puro istinto su invito in lob di Aloi. Avellino passivo, Braglia è una furia e all'intervallo ne cambia addirittura quattro: dentro Silvestri, Bove, De Francesco e Mastalli, fuori Ciancio, Scognamiglio, Aloi e Matera. Al 55' spiovente di Mignanelli, Messina anticipa Mastalli negandogli la conclusione da solo in area di rigore. Il forcing avellinese prosegue al 60' con Mignanelli murato da Vitali e una staffilata di poco a lato di De Francesco, su tocco arretrato di Carriero. Al 78' punizione di poco alta rispetto all'incrocio, a calciarla è De Francesco. Ultimo squillo di una partita che regala anche un pizzico di nervosismo nel finale. Lunedì prossimo, al “Veneziani”, contro la capolista Monopoli sarà di nuovo campionato e saranno vietati nuovi passi falsi per evitare che si apra ufficialmente una crisi decisamente inattesa.

Il tabellino.

Avellino – Ancona Matelica 0-1

Marcatore: pt 8' Iannoni.

Avellino (3-5-2): Pane; Ciancio (1' st Bove), Sbraga, Scognamiglio (1'st Silvestri); Rizzo, Carriero, Aloi (1' st Mastalli), Matera (1' st De Francesco), Mignanelli; Plescia, Messina (26' st Maniero). A disp.: Pizzella, Tito, D’Angelo, Gagliano. All.: Braglia.

Ancona Matelica (4-3-3): Vitali; Noce, Masetti, Bianconi, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Delcarro (12' pt Ruani; 35' st D’Eramo); Moretti, Rolfini (26' st Faggioli), Sereni (35' st Farabegoli). A disp.: Avella, Canullo, Vrioni, Maurizii, Tofanari, Sabattini, Papa. All.: Colavitto.

Arbitro: Mario Sala della sezione Palermo. Assistenti: Francesco Valente della sezione di Roma 2 e Francesco Arena della sezione di Roma 1. Quarto ufficiale: Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido.

Note: Ammoniti: Iannoni, Sbraga, Matera, Gasperi, Rolfini, Ruani, Moretti, Silvestri, Rolfini per gioco falloso; Mignanelli per comportamento non regolamentare; Colavitto per proteste. Angoli: 7-4. Recupero: pt 1', st 6'.