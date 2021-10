Tiro al volo, alla President Cup la Stanco tira per l'oro nella prova a coppie La tiratrice di origine campana è in coppia con l’egiziano Abel Aziz Mehelba.

Alla President Cup ISSF, nella specialità della Fossa Olimpica, è già medaglia sicura per Silvana Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI), atleta di origine irpina e precisamente di Sturno. La ragazza cresciuta presso il tiro al volo Falco di Capua, in coppia con l’egiziano Abel Aziz Mehelba, ha centrato l’ingresso nella semifinale 1 con lo score di 96/100 +6 ed ha poi strappato un biglietto per il medal match per l’oro e l’argento con 42/50. Loro avversari per la corsa alla vetta del podio saranno la statunitense Madelynn Ann Bernau ed il ceco David Kostelecky, quarti in qualifica con 96 +5 e poi primi nella semifinale due con 40/50.

Occasione sforata per la coppia composta da Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO) e Mauro De Filillpis (Fiamme Oro) di Taranto che con 95/100 hanno spareggiato per l’ingresso in una delle due semifinali, ma si sono dovuti accontentare del settimo posto assoluto con +17. Domani si gareggerà per l’individuale con un sistema simile, ovvero 50 piattelli di qualificazione e poi semifinali incrociate per decidere i pretendenti alle medaglie.