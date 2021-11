Serie C, triplo incrocio campano pugliese: il programma del tredicesimo turno Domani in campo Juve Stabia e Avellino, domenica toccherà a Turris e Paganese scendere in campo

Altro giro, altra corsa. Tredicesima giornata nel girone C di Serie C. Si inizia domani con un doppio incrocio campano-pugliese. Alle 14,30 il fischio d'inizio di Juve Stabia – Bari. Le vespe, dopo il k.o. nel derby al “Liguori” con la Turris, vanno a caccia del secondo successo stagionale al “Menti”, ma per centrarlo dovranno riuscire nell'impresa di battere la capolista in solitaria, plasmata dall'ex direttore sportivo dei gialloblù Ciro Polito. Rientra dopo un turno di squalifica Altobelli. Stefano Sottili crede nel colpo grosso. Alle 17,30 sarà la volta di Avellino – Taranto. I biancoverdi di Braglia, che punta forte sul 4-2-3-1 con cui la squadra si è espressa su ottimi livelli Palermo, cercano conferme, ma soprattutto il terzo successo casalingo consecutivo per rilanciarsi definitivamente in classifica. Domenica, alle 14,30, la Turris sarà di scena al “Rocchi” di Viterbo contro il neo-promosso Monterosi Tuscia, che ha inanellato tre sconfitte di fila dopo altrettante vittorie in successione. Alle 17,30 la Paganese, senza tifosi al seguito per effetto del divieto di trasferta, sarà di scena allo “Zaccheria” contro il Foggia di Zeman per lanciare l'assalto al primo blitz dell'annata agonistica lontano dalle mura amiche del “Torre”.