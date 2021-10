Giannone si conferma di un'altra categoria, la Turris batte 2-1 la Juve Stabia Doppietta in 7 minuti del gioiello dei corallini, Eusepi accorcia le distanze per le vespe

Finisce 2-1 Turris - Juve Stabia, derby valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. Succede tutto nella ripresa: doppietta di Giannone, nel giro di sette minuti, e gol di Eusepi. La Turris torna alla vittoria dopo due sconfitte di fila, la Juve Stabia si ferma di nuovo dopo il successo casalingo sull'ACR Messina.

Il tabellino.

Turris – Juve Stabia 2-1

Marcatori: st 5' Giannone, 12' Giannone, 23' Eusepi.

Turris (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Finardi (29' st Zanoni), Bordo (42' st Longo), Tascone, Varutti; Giannone (42' st Di Nunzio), Santaniello (11' st Loreto), Leonetti. A disp: Abagnale, Colantuono, Palmucci, Iglio, D'Oriano, Pavone, Giofré, Sartore. All: Caneo.

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Tonucci (38' st Caldore), Cinaglia, Rizzo (46' st Lipari); Davì, Scaccabarozzi; Bentivegna (28' st Della Pietra), Stoppa (28' st Berardocco), Panico; Eusepi (38' st Evacuo). A disp: Russo, Pozzer, Todisco, Troest, Esposito, Guarracino. All: Sottili.

Arbitro: Panettella della sezione di Gallarate. Assistenti: Ravera della sezione di Lodi e Martinelli della sezione di Seregno. Quarto Ufficiale: Cherchi della sezione di Carbonia.

Note: Ammoniti Bordo, Tascone, Caneo, Davì, Giannone. Spettatori: 1309.