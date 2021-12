Basket, gli appuntamenti delle campane nel fine settimana Serie A, Serie A2 e Serie B, in arrivo un sabato e una domenica da non perdere

In arrivo un fine settimana con tanti appuntamenti da non perdere per gli amanti della palla a spicchi e con un sano spirito campanilistico da coltivare facendo il tifo per i quintetti della propria regione. Esami in trasferta per Napoli e Scafati, che stanno portando in alto i colori della Campania in Serie A e Serie A2. Gli azzurri, reduci dal successo per 91-88 su Cremona, valso la quarta vittoria consecutiva e la conferma dei partenopei nel ruolo di autentica rivelazione del massimo campionato di pallacanestro italiano, sono attesi dalla trasferta sul parquet di Varese, penultima in classifica. A Cento, Scafati (ok 77-57 con Verona), andrà, invece, a caccia del poker di acuti in successione a margine della battuta d'arresto a Forlì, finora unico passo falso stagionale nella regular season per la capolista del gruppo rosso. Gevi e Giovova scenderanno in campo domenica alle 17. Nel girone D di Serie B è la vigilia di Pozzuoli – Molfetta. Domenica Salerno – Formia, Sant'Antimo – Ruvo di Puglia e Del. Fes. Avellino - Forio.