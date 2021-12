Scafati Basket, Ambrosin: "Vogliamo continuare così" L'ala piccola gialloblu: "Vogliamo vincere il maggior numero di partite possibili"

Lo Scafati Basket punta a confermare il suo ruolo da big nel girone rosso di Serie A2. Domenica sarà ospite della Tramec Cento e l'ala piccola gialloblu, Lorenzo Ambrosin, ha presentato così la sfida di domenica. "Stiamo lavorando molto bene e vogliamo continuare in questa direzione, provando a vincere anche domenica contro Cento, di cui conosco bene alcuni atleti: giocano una pallacanestro organizzata e sono tosti da affrontare in casa loro. - ha spiegato il cestista del club dell'Agro - James ha talento e tanti punti nelle mani e sa come mettere in difficoltà le difese. Il loro centro Zilli è molto solido. Dobbiamo stare attenti però non solo alle individualità, ma anche al collettivo, perché giocano bene insieme e sanno quello che devono fare. Hanno poi un pubblico caldo ed un buon seguito. Noi dovremo seguire le indicazioni del coach e dare il massimo. Vogliamo vincere il maggior numero di partite possibili e per riuscirci ce la metteremo sempre tutta".