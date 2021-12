Varese, Gentile: "Napoli in forma, non sarà facile" L'ala: "Può contare su giocatori esperti, talentuosi, che conoscono bene il campionato"

Domenica, con palla a due alle 17, a Masnago la Gevi Napoli sarà ospite della Openjobmetis Varese, da penultimo posto effettivo della classifica, e reduce dal brutto ko rimediato a Pesaro (94-75). "Veniamo da una brutta sconfitta. Abbiamo approcciato alla partita senza energia e il campionato italiano è molto difficile in ogni gara, soprattutto in trasferta e abbiamo iniziato davvero male. Dobbiamo sicuramente migliorare sotto questo punto di vista. - ha spiegato l'ala della Pallacanestro Varese, Alessandro Gentile, ai canali social del club biancorosso - Sono molto contento di essere qui. Sicuramente vogliamo migliorare i nostri risultati e speriamo già da domenica di cominciare a farlo".

Sull'avversario di turno: "Napoli sta dimostrando di essere una squadra in grande forma e, nonostante sia una neopromossa, può contare su giocatori che conoscono bene il campionato italiano. - ha aggiunto il nativo di Maddaloni - Sono giocatori esperti, talentuosi. Vengono da quattro vittorie di fila. Non sarà per niente una partita facile. Sicuramente la nostra energia dovrà essere superiore a quella che abbiamo espresso a Pesaro".