Serie C, continua il tour de force delle campane Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris pronte per la venticinquesima giornata del girone C

Il tour de force della campane prosegue. Dopo aver mandato in archivio il recupero della seconda giornata di ritorno, è già ora di tornare in campo per il venticinquesimo turno di campionato. Domani, alle 14,30, il calcio d'inizio di Turris – Catania e Vibonese – Paganese. I corallini vanno a caccia del pronto riscatto dopo la beffarda sconfitta, all'ultimo respiro, rimediata nella sfida ad alta quota a Monopoli. Una gara decisamente sfortunata tenendo conto anche del trauma polmonare e dell’infrazione di una costola rimediata da Varutti, chiamato a osservare 10 giorni di riposo assoluto e, dunque, certo assente contro gli etnei. Gli azzurrostellati, che non vincono da 6 partite in cui hanno perso 4 volte, devono, invece, necessariamente cambiare passo per fermare la discesa verso i bassifondi della classifica: scontato dire che, contro il fanalino di coda del girone C di Serie C, dopo essere scivolati in zona playout, i punti in palio varranno doppio.

Alle 17,30 su il sipario su Catanzaro – Avellino e Juve Stabia – Latina. Al “Ceravolo” si gioca per il ruolo di anti Bari e per il secondo posto in classifica, determinante per l'accesso alla fase nazionale dei playoff. In mattinata i biancoverdi hanno annunciato i rinnovi dei contratti in scadenza di Aloi e Rizzo, vincolati rispettivamente sino al 2024 e al 2023. Al “Menti” scoccherà, infine, l'ora di Juve Stabia – Latina una sorta di spareggio anticipato in chiave playoff. Le vespe vogliono tornare a volare a margine della battuta d'arresto per 3-1 incassata giovedì scorso al “Partenio-Lombardi”.