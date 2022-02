Avellino, ufficiali i rinnovo di Aloi e Rizzo: i dettagli delle intese Doppio annuncio alla vigilia della cruciale gara in trasferta al "Ceravolo" contro il Catanzaro

Con un caloroso “in bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno”, rivolto a Salvatore Aloi e Agostino Rizzo, l'Avellino ha annunciato i rinnovi dei contratti in scadenza del centrocampista e del cursore di fascia destra. La comunicazione della doppia intesa, dopo le firme di rito, arrivate negli scorsi giorni, è arrivata in mattinata mentre i calciatori sono in ritiro con i compagni di squadra alla vigilia della gara in trasferta al “Ceravolo” contro il Catanzaro.

Aloi, che dopo il match casalingo con la Juve Stabia aveva anticipato che la trattativa per il prolungamento del vincolo in essere era ormai in dirittura d'arrivo, ha esteso il rapporto professionale con il club biancoverde sino al 30 giugno 2024 e l'Avellino, nel comunicato, ha rimarcato non per caso il suo ruolo da capitano per sigillare l'accordo con una vera e propria investitura di fiducia e stima nei suoi confronti.

Rizzo, protagonista di una prova maiuscola contro le vespe, resterà, invece, all'ombra del Partenio sino al 30 giugno 2023. La dirigenza ha palesato allo staff tecnico il desiderio di vederlo maggiormente coinvolto e impiegato per patrimonializzarlo e valorizzarlo.