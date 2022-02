Altre campane, Turris: che paura per Varutti! Il cursore di fascia mancina è stato colpito da una violenta e fortuita pallonata al torace

La Turris ha reso noto che gli approfondimenti clinici a cui è stato sottoposto Varutti, a seguito delle conseguenze della violenta e fortuita pallonata rimediata alla zona toracica nel corso della gara contro il Monopoli, hanno evidenziato un trauma polmonare e l’infrazione di una costola. Al calciatore, assistito dallo staff medico della società anche nella giornata di ieri nel corso degli accertamenti ospedalieri sostenuti fino alla tarda serata, sono stati prescritti dieci giorni di assoluto riposo dopodiché si sottoporrà a nuovi controlli. "La Turris, in tutte le sue componenti, esprime un forte incoraggiamento a Mickael in attesa di vederlo presto riaggregato al gruppo squadra" si legge in una nota di incoraggiamento della società presieduta da Antonio Colantonio. Varutti, cursore di fascia mancina, è tra i grandi protagonisti della strepitosa stagione dei corallini, che si sono attestati nelle zone alte della classifica e saranno, di certo, tra le formazioni protagoniste nei prossimi playoff.