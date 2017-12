Via passaggi a livello: saranno costruiti i sottopassi Sulla tratta Napoli - Caserta

Niente piu' passaggi a livello sulla linea Napoli-Caserta via Aversa. Eliminati gli ultimi due nel territorio del Comune di Marcianise, posti tra via Airola e i Regi Lagni. Realizzati, al loro posto, da Rete Ferroviaria Italiana, due sottovia, uno dei quali, al km 107+797, inaugurato oggi, e una nuova viabilita'. I sottopassi, dotati di impianto di sollevamento per lo smaltimento delle acque piovane, hanno un'altezza di 4,7 e una larghezza di 8,5 metri che consente il passaggio dei veicoli a doppio senso di marcia su due corsie. Inoltre, in via Lucania, sono stati realizzati due nuovi marciapiedi ed e' stata allargata la carreggiata per un tratto di circa 500 metri. Le opere non solo innalzano gli standard di sicurezza e regolarita' della circolazione ferroviaria, ma contribuiscono anche a migliorare la viabilita' stradale in previsione dei futuri sviluppi di traffico nell'area. Investimento economico complessivo di circa 8 milioni di euro, comprensivi di contributi comunali, per l'eliminazione definitiva di 4 passaggi a livello (uno nel comune di Succivo) e la realizzazione delle opere viarie alternative.