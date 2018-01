Caos da saldi: clienti intrappolati ore al centro commerciale Parcheggi e traffico in tilt: impiegate ore per riuscire ad uscire

Intrappolati per ore, loro malgrado, nel parcheggio del centro commerciale. E' quello che è accaduto ieri a Marcianise, nella prima domenica dei saldi, che ha visto il mall della zona preso d'assalto dai clienti. Col passare delle ore la situazione è diventata insostenibile: code chilometriche all'esterno del centro commerciale, con migliaia di automobili che tentavano di fermarsi per fare acquisti. Ma i problemi hanno riguardato anche i fortunati che erano riusciti a trovare parcheggio e fare spese: in tantissimi, infatti, complice il traffico andato completamente in tilt, hanno dovuto attendere anche per due ore nel parcheggio prima di lasciare la struttura, con il personale del centro commerciale che dagli altoparlanti invitava a restare dentro e non prendere le automobili per andar via. La situazione è stata riportata alla normalità soltanto in tarda serata.