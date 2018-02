Caserta sotto la neve: incidenti e disagi Tamponamenti e strade chiuse in provincia. Monumenti imbiancati in città

Anche Caserta questa mattina si è svegliata sotto la neve, cosa che non accadeva da tempo. Spettacolari le immagini della Reggia e di altri monumenti in provincia completamente imbiancati. Per questo tuttavia si sono creati sul territorio comunale e in provincia disagi in particolare per la circolazione automobilistica. Le poche vetture che sono scese in strada hanno incontrato non poche difficoltà, con alcuni incidenti per fortuna non gravi che si sono verificati sulle strade: a Cesa, sulla strada che collega Aversa e Caivano un automobilista ha perso il controllo e la sua vettura si è ribaltata, per fortuna senza conseguenze, mentre a Santa Maria Capua Vetere si è registrato uno scontro tra due auto. Situazione tuttavia che dovrebbe migliorare nel pomeriggio.

Tuttavia il Comune era già intervenuto per prevenire disagi alla circolazione emanando una ordinanza disponendo la chiusura delle scuole, viste le difficoltà previste per i mezzi pubblici. In altri uffici, come ad esempio nei tribunali si è deciso di rinviare le udienze in cui sono assenti le parti, viste le difficoltà di raggiungere il tribunale.

Temporaneamente chiuse alcune strade, dalla Statale a Vairano fino al raccordo autostradale di Capia.