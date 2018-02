Neve: a Caserta autostrade chiuse e paura per le coltivazioni Probabili danni ingenti per l'agricoltura a causa di neve e gelo

Grandi disagi anche a Caserta per la neve che, inaspettatamente, si è riversata sulla Campania. Chiusi gli ingressi autostradali di Caserta Nord, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Capua e Caianello per via della neve, ad annunciarlo la società Autostrade per l'Italia. Disagi anche per i treni, con i servizi alta velocità tra Napoli e Roma che sono stati ridotti, al pari del traffico dei treni regionali. Lo scopo, per quanto attiene la circolazione ferroviaria in regione, è garantire un collegamento all'ora tra i vari capoluoghi.

Chiuse le scuole in tantissimi comuni del casertano da Santa Maria Capua Vetere a Marcianise a Capua. Protezione civile in azione in tutti i Comuni per liberare le arterie principali e garantire la circolazione a chi non ha potuto evitare di mettersi in auto. Intanto si valutano i danni: ingenti quelli che riguardano l'agricoltura. In corso verifiche di Coldiretti ma sono evidenti i danni, in particolare per i frutteti e per le serre. Preoccupazione per le colture e per gli alberi che in questi giorni dovrebbero fiorire come pesche, albicocche, nespole, ciliegie e per piselli, fave, patate, lattuga, fragole, finocchi.

Probabile che alcuni sindaci chiedano lo stato di calamità naturale.

La speranza è che il gelo termini presto e le temperature tornino a salire, per evitare la distruzione dei frutteti.