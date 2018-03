Insediamento Camere, De Lucia: "Auguri ai deputati casertani" Lo dice il presidente di Asso Artigiani Imprese Caserta

«Mi preme fare i miei migliori auguri di "Buon lavoro" a tutti i parlamentari ed in particolare a quelli che sono stati eletti nei collegi della provincia di Caserta, con cui siamo certi non mancheranno occasioni di confronto e collaborazione in un prossimo futuro.

Ci auguriamo che gli interessi, sempre se giusti e legittimi, dei partiti non prevalgano su quelli generali di tutti gli italiani».

Lo dice il presidente di Asso Artigiani Imprese Caserta, Nicola De Lucia, nel giorno dell'insediamento del nuovo Parlamento.