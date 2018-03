"Marino e la maggioranza facciano un atto di responsabilità" L’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio risponde alle accuse del suo successore

«Marino e la sua maggioranza facciano il primo atto di responsabilità verso la città, si dimettano e restituiscano la guida di Caserta a chi è competente».

Risponde piccato l’ex sindaco di Caserta Pio Del Gaudio alle accuse del suo successore rispetto ai problemi di bilancio del Comune. «Quello di Marino è un fallimento politico e amministrativo. La Corte dei Conti non ha mai criticato o condannato l’operato della mia amministrazione, bensì ha punito la scelta sbagliata di quella di Marino di spalmare i debiti nel tempo – ha sottolineato Del Gaudio – nonostante l’accanimento personale che ho subito con i ripetuti attacchi di qualche consigliere che si è divertito a produrre denunce su denunce tutte chiuse, come era prevedibile, senza problemi, la mia amministrazione sarà ricordata per aver avviato l’azione di risanamento della città, per aver illuminato la Reggia e viale Carlo III, per aver realizzato strade, per la Tuoro-Garzano, per una presenza del sindaco forte all’interno della città e in tutte le manifestazioni che venivano organizzate.

La giunta Marino, invece, sarà ricordata per il dissesto-bis, per l’immobilismo totale, per l’assenza di programmazione, per un’assenza nella città che è stata abbandonata a se stessa. Il mio bilancio è stato approvato dal commissario Nicolò nel 2014, non c’è stata mai alcuna bocciatura».