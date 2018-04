Pitbull attacca cagnetta: padrona colta da malore L'animale, a passeggio col padrone, si è scagliato contro una cagnolina

Era a spasso con la sua cagnolina quando è stata attaccata da un pitbull. Malore per una donna a Santa Maria Capua Vetere. La signora stava passeggiando, nei pressi della villa comunale del paese casertano quando un pitbull, anch'esso portato a spasso dal padrone, si è avventato sulla cagnetta in maniera molto violenta. Sono intervenuti alcuni passanti per allontanare il pitbull dalla cagnolina, evitando che questa riportasse ferite serie. Grossa la paura per la padrona però, che poco dopo ha accusato un lieve malore. Niente di grave per fortuna, con la donna che ora sta bene. Alcuni passanti hanno anche contattato le forze dell'ordine per segnalare l'accaduto.