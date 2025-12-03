Rifiuti, sversamento illecito nel casertano: arrestato 64enne Carabinieri in azione a Frignano

Questo pomeriggio, a Frignano (Ce), i carabinieri della Stazione locale insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Marcianise hanno arrestato un 64enne di Casaluce, sorpreso mentre trasportava e sversava illecitamente rifiuti speciali e pericolosi in un terreno agricolo. Secondo quanto accertato dai militari, riporta una nota dell'Arma, "l'uomo stava scaricando materiale ferroso, scarti di guaina isolante, legno impregnato d'olio e altro materiale di risulta. L'area campestre e l'autocarro utilizzato per il trasporto sono stati posti sotto sequestro". Il 64enne è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove resterà in attesa del giudizio per direttissima.