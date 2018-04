Prof aggredita da un alunno a scuola Ancora un episodio di violenza in classe

Ancora un caso di violenza a scuola in provincia di Caserta. Dopo il caso di Filomena De Blasio, la prof accoltellata al volto da un alunno dopo un'interrogazione a Santa Maria a Vico, un episodio simile si è verificato a Marcianise. In una scuola media del paese della provincia di Caserta una docente ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso dopo essere stata spintonata in maniera violenta da uno studente. I sanitari del Pronto Soccorso hanno dimesso la donna con una prognosi di otto giorni: le è stata riscontrata una ferita alla testa rimediata, a quanto pare, dopo aver perso l'equilibrio ed aver sbattuto in capo in seguito alla spinta. Sul caso indagano le forze dell'ordine per stabilire l'esatta dinamica dell'episodio.

Il secondo caso di violenza in una scuola e ai danni di un'insegnante in pochi mesi dunque. Ha fatto scalpore in provincia di Caserta il caso di Filomena De Blasio: la professoressa di Montesarchio era in classe a Santa Maria a Vico quando un alunno che si era sottratto ad un'interrogazione l'ha colpita al volto con un coltello, ferendola.

La donna è stata ricevuta anche dall'allora premier Gentiloni ed è stata insignita dell'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito dal ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli.

Ma dopo pochi mesi ecco un altro assurdo episodio di violenza in una scuola.