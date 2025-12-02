Cesa: Presentazione del progetto verde pubblico e nuovo regolamento Sindaco Guida: "Passo decisivo per una gestione moderna e responsabile del territorio"

Il Comune di Cesa, con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Caserta, ha annunciato la presentazione ufficiale dell’elaborato sul Verde Pubblico e del nuovo Regolamento del Verde. L’evento si terrà venerdì 5 dicembre 2025, dalle ore 16 alle 20, presso la Sala “Siani” in Piazza De Michele.

Ad aprire i lavori saranno il Sindaco Enzo Guida e l’Assessore all’Ambiente Alfonso Marrandino, a seguire ci saranno gli interventi del Rup Giacomo Petrarca e della Presidente dell’ODAF Caserta, Emilia Cangiano.

Nel corso dell’iniziativa sono previsti gli interventi del Prof. Salvatore Losco, del Prof. Claudio Di Vaio, del Dott. Agr. Pietro Mancini e del Dott. Agr. Crescenzo Compagnone, che approfondiranno temi cruciali, quali la pianificazione urbanistica del verde, la presenza degli alberi nei centri urbani e le procedure tecniche dei rilievi in campo, fino all’illustrazione dettagliata del Piano del Verde del Comune di Cesa.

“Questo lavoro rappresenta un passo decisivo per una gestione moderna e responsabile del nostro territorio” ha dichiarato il Sindaco Enzo Guida “Il nuovo Regolamento del Verde fornisce strumenti concreti per tutelare il patrimonio arboreo e migliorare la qualità della vita dei cittadini. È un investimento sul futuro, sulla sostenibilità e sull’identità stessa della nostra comunità”.

Sulla stessa linea l’Assessore all’Ambiente Marrandino, che sottolinea l’importanza del coinvolgimento della comunità e dei professionisti del settore: “Abbiamo voluto costruire un documento che fosse allo stesso tempo rigoroso e partecipato. La cura del verde pubblico non è solo una questione estetica, ma un fattore determinante per il benessere urbano, la salute e la resilienza climatica. Con questo elaborato poniamo le basi per una città più verde, più vivibile e più consapevole”.