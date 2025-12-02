Percorso Cuochi Contadini, la giornata finale in Campania L’evento conclusivo sarà caratterizzato da una gara culinaria a squadre

Si terrà domani, mercoledì 3 dicembre 2025, presso l’azienda agricola Amico Bio - sede di Giano Vetusto (Caserta) la lezione finale del percorso “Cuoco Contadino”, promosso da Terranostra, Coldiretti e Campagna Amica, che ha coinvolto operatori agrituristici provenienti da tutta la regione.

L’evento conclusivo sarà caratterizzato da una gara culinaria a squadre, durante la quale i partecipanti si sfideranno nella preparazione di piatti ispirati alla tradizione rurale campana. Le creazioni saranno valutate da una giuria composta da esperti del settore, giornalisti e blogger, chiamati a decretare il team vincitore.

A guidare le squadre ci sarà Diego Scaramuzza, responsabile nazionale dei Cuochi Contadini e vice-presidente di Terranostra, a testimoniare il valore di un progetto che unisce territorio, sostenibilità e cultura gastronomica.

Al termine della competizione si procederà alla consegna della casacca ufficiale del “Cuoco Contadino” e degli attestati per tutti i partecipanti, sigillando così il loro ingresso nell’Albo dei Cuochi Contadini e celebrando l’impegno profuso nel valorizzare una cucina autentica e profondamente legata alla terra.

