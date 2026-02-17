Teverola: tolleranza zero contro l’abbandono illecito dei rifiuti Controlli rafforzati e sanzioni severe

L’amministrazione comunale ribadisce con assoluta fermezza la propria linea di totale intransigenza nei confronti dell’abbandono illecito dei rifiuti sul territorio comunale, fenomeno che rappresenta una grave violazione delle normative ambientali e un atto di inciviltà che compromette il decoro urbano e la salute pubblica.

Sono attualmente operative due fototrappole, già impiegate con risultati concreti e documentati. Grazie all’attività di controllo e accertamento condotta dalla Polizia Municipale, sono stati individuati numerosi responsabili, nei cui confronti si è proceduto all’elevazione di plurimi verbali di contestazione.

In applicazione della normativa vigente in materia ambientale e di tutela del territorio, sono state adottate misure sanzionatorie severe che, nei casi previsti, comprendono il sequestro dei veicoli utilizzati per lo sversamento illecito e il ritiro delle patenti di guida. Provvedimenti che testimoniano in modo inequivocabile la volontà dell’Ente di non tollerare alcuna forma di illegalità ambientale.

"Difendere il nostro territorio significa difendere la dignità della nostra comunità. Non arretreremo di un passo di fronte a chi pensa di poter violare le regole impunemente", dichiara il sindaco Gennaro Caserta.

L’azione di contrasto sarà ulteriormente rafforzata: è infatti imminente l’attivazione di una terza fototrappola e l’implementazione del sistema di videosorveglianza su scala comunale, con l’obiettivo di rendere i controlli più capillari, continui ed efficaci.

Le attività di monitoraggio proseguiranno senza soluzione di continuità e che ogni violazione sarà perseguita con il massimo rigore consentito dalla legge. Non saranno ammesse giustificazioni né attenuanti.

"Stiamo investendo in strumenti e controlli sempre più efficaci. Chi inquina paga: è un principio che applicheremo con determinazione e senza eccezioni", aggiunge l’assessore all’Ambiente Michele Cipriano.

La tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della legalità rappresenta una priorità non negoziabile per l’amministrazione comunale, che continuerà ad operare con determinazione per garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia del territorio.