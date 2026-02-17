Gioia Sannitica: nessuna traccia dell'uomo scomparso dalla sua abitazione Ancora una giornata di ricerche purtroppo senza alcun esito

Ancora una giornata di lavoro per i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania per la ricerca dell’uomo scomparso a Calvisi frazione di Gioia Sannitica nel casertano. Da domenica scorsa non si hanno più notizie di Massimiliano Ferraiuolo.

Le attività si sono concentrate sempre nella perlustrazione delle zone impervie e nell’ispezione di anfratti e cavità all’interno del comprensorio della frazione di Calvisi.

In particolare, è stata ispezionata anche una cavità nei pressi del castello normanno di Gioia Sannitica, oltre alle zone pedemontane a ridosso dell’abitato che sono state controllate sia da squadre di terra che da unità cinofile del Cnsas, ma dell’uomo ancora nessuna traccia.

Le operazioni riprenderanno domani sempre in collaborazione con i vigili del fuoco, le varie associazioni di volontariato, la croce rossa italiana, i diversi gruppi comunali di protezione civile e il soccorso alpino della guardia di finanza.