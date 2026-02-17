Gioia Sannitica: nessuna traccia dell'uomo scomparso dalla sua abitazione

Ancora una giornata di ricerche purtroppo senza alcun esito

Da domenica scorsa, nessuna traccia del 53enne Massimiliano Ferraiuolo...

Gioia Sannitica.  

Ancora una giornata di lavoro per i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania per la ricerca dell’uomo scomparso a Calvisi frazione di Gioia Sannitica nel casertano. Da domenica scorsa non si hanno più notizie di Massimiliano Ferraiuolo.

Le attività si sono concentrate sempre nella perlustrazione delle zone impervie e nell’ispezione di anfratti e cavità all’interno del comprensorio della frazione di Calvisi.

In particolare, è stata ispezionata anche una cavità nei pressi del castello normanno di Gioia Sannitica, oltre alle zone pedemontane a ridosso dell’abitato che sono state controllate sia da squadre di terra che da unità cinofile del Cnsas, ma dell’uomo ancora nessuna traccia.

Le operazioni riprenderanno domani sempre in collaborazione con i vigili del fuoco, le varie associazioni di volontariato, la croce rossa italiana, i diversi gruppi comunali di protezione civile e il soccorso alpino della guardia di finanza.

