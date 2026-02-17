"Datemi i soldi": prima aggredisce i genitori e poi devasta casa, arrestato Un 23enne è stato condotto in carcere dai carabinieri

Notte di violenza familiare a San Felice a Cancello, dove i carabinieri della stazione cittadino hanno arrestato un 23enne del posto, ritenuto responsabile di gravi condotte aggressive nei confronti dei genitori conviventi.

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta pervenuta al numero di emergenza 112. I militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare il giovane dopo che aveva messo a soqquadro l’abitazione e aggredito fisicamente entrambi i genitori. Le vittime, a seguito delle percosse subìte, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso il presidio di assistenza territoriale di San Felice a Cancello, dove sono state refertate.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’episodio delle scorse ore è solo l'ultimo di una lunga serie di comportamenti aggressivi e vessatori che il 23enne avrebbe compiuto nei confronti dei genitori, ai quali chiedeva continuamente soldi.

Una situazione di crescente tensione e violenza che ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere a Santa Maria Capua Vetere.