La Casertana prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Picerno, in programma alle 17.30. Tra oggi e domani potrebbero rivedersi in gruppo Bacchetti e Butic: i due sono pronti a rimettere gli scarpini e ad allenarsi con i compagni, alimentando così le speranze di una loro convocazione per il prossimo impegno casalingo. Non si registrano invece novità per gli altri indisponibili. L’obiettivo dello staff medico è recuperare Rocchi e Vano in tempo per la trasferta di Siracusa. Situazione da monitorare, invece, per Liotti: dopo la distorsione al ginocchio rimediata contro il Crotone, al giocatore è stato imposto un periodo di riposo assoluto. Saranno i nuovi esami strumentali a chiarire i tempi di rientro. Capitolo squalifiche: Proia torna a disposizione, mentre Martino rientrerà contro il Siracusa. Assente sabato anche Viscardi, fermato per una giornata dal Giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata a Casarano.
Casertana, torna Proia tra i disponibili. Coppitelli valuta Liotti
Contro il Picerno mancherà all'appello anche Viscardi, dopo il rosso rimediato con il Casarano
Caserta.