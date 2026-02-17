Casertana, torna Proia tra i disponibili. Coppitelli valuta Liotti Contro il Picerno mancherà all'appello anche Viscardi, dopo il rosso rimediato con il Casarano

La Casertana prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato contro il Picerno, in programma alle 17.30. Tra oggi e domani potrebbero rivedersi in gruppo Bacchetti e Butic: i due sono pronti a rimettere gli scarpini e ad allenarsi con i compagni, alimentando così le speranze di una loro convocazione per il prossimo impegno casalingo. Non si registrano invece novità per gli altri indisponibili. L’obiettivo dello staff medico è recuperare Rocchi e Vano in tempo per la trasferta di Siracusa. Situazione da monitorare, invece, per Liotti: dopo la distorsione al ginocchio rimediata contro il Crotone, al giocatore è stato imposto un periodo di riposo assoluto. Saranno i nuovi esami strumentali a chiarire i tempi di rientro. Capitolo squalifiche: Proia torna a disposizione, mentre Martino rientrerà contro il Siracusa. Assente sabato anche Viscardi, fermato per una giornata dal Giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata a Casarano.