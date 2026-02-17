Evade dai domiciliari e viene sorpreso vicino alla caserma: arrestato

Lo hanno notato mentre camminava tranquillamente in strada, a poche decine di metri dalla caserma, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Per questo motivo, i arabinieri della stazione di Casal di Principe hanno tratto in arresto un 65enne del posto, già sottoposto a detenzione domiciliare per reati legati al contrabbando di sigarette.
L’uomo è stato sorpreso dai militari dell’Arma in via Vaticale, lontano dalla propria abitazione e in evidente violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.
Il controllo, effettuato nell’ambito dei servizi di vigilanza e monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, ha consentito di accertare immediatamente l’evasione.
Alla luce della flagrante violazione, i carabinieri hanno proceduto all’arresto, accompagnando l’uomo presso la caserma di via Vaticale, dove è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’autorità giudiziaria, prontamente informata dell’accaduto.