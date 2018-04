Universiadi: il Pinto si rifà il look Lo annuncia il sindaco Marino: "occasione straordinaria per Caserta"

Universiadi: anche lo stadio Pinto di Caserta sarà ristrutturato, lo annuncia il primo cittadino del capoluogo, Carlo Marino: "La firma del decreto da parte del Commissario straordinario per le Universiadi con il quale viene approvato il piano di interventi sugli impianti che ospiteranno la manifestazione nel 2019 è una notizia di straordinaria importanza. A breve potranno partire i lavori di riqualificazione allo Stadio Pinto, al Palavignola e in piazza Carlo III, nei cosiddetti 'campetti', dove si disputeranno le finali del tiro con l'arco. E' un riconoscimento al nostro lavoro, alla correttezza delle procedure adottate. Avevamo visto giusto nel puntare su questa straordinaria manifestazione per rilanciare alcuni tra i nostri più importanti impianti sportivi.

Per quanto riguarda gli impianti di pertinenza comunale nella città di Caserta sono previsti interventi per circa 1,5 milioni di euro allo Stadio Pinto, circa 500mila euro per il Palavignola e 250mila euro per piazza Carlo III. Al Pinto si terranno allenamenti e competizioni legate al calcio, il Palavignola sarà il riferimento per quel che riguarda il basket, mentre i "campetti", ovvero i giardini di piazza Carlo III, ospiteranno le finali di tiro con l'arco.



"E' un'occasione straordinaria per noi - ha aggiunto Marino - per rendere moderni e al passo coi tempi i nostri impianti. Sono molto soddisfatto che il Comune sia riuscito a cogliere al volo quest'opportunità, che consentirà alla Casertana Calcio di poter fruire di uno stadio moderno e funzionale e a chi vuol fare basket a Caserta ad alti livelli di utilizzare un ottimo palazzetto dello sport"