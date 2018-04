Tragedia in città: 27enne muore nel sonno L'ha trovata la madre: inutile l'intervento del 118

Tragedia a Caserta, dove una 27enne del posto è scomparsa, probabilmente a causa di un malore, mentre dormiva. La ragazza, molto conosciuta in città, laureata in Lettere Moderne a Santa Maria Capua Vetere, insegnante in una scuola media di Cassino, viveva in casa con la madre ed il fratello. Proprio la madre ha fatto la terribile scoperta quando alle 2 e 30 di notte, quando è entrata in camera della ragazza e si è accorta subito che qualcosa non andava. Immediatamente sono stati contattati i soccorsi, con i sanitari del 118 che sono corsi sul posto per tentare di rianimare la 27enne, ma subito si sono resi conto che purtroppo non c'era nulla da fare.

Distrutti dal dolore i familiari, così come gli amici: un'intera città è sotto choc, incapace di accettare una tragedia simile. Probabile che a stroncare la ragazza sia stato un arresto cardiocircolatorio, ma solo un esame autoptico potrà stabilire quali sono le cause della morte precoce della ragazza.

Questa mattina i funerali della ragazza nella chiesa del buon Pastore di Caserta.