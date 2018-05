In stato confusionale semina il panico in strada Una ragazza di 23anni vagava e cantava a squarciagola rischiando di essere investita

Ha seminato il panico in strada, in evidente stato confusionale. Protagonista una ragazza di 23 anni a Santa Maria a Vico, in via Santa Apollonia. La ragazza vagava a piedi, in evidente stato confusionale, gridando a squarciagola canzoni in spagnolo, ha rischiato più volte di essere investita, in particolare quando è arrivata sul cavalcavia, dove tra l'andatura caracollante e le escandescenze ha seminato il panico. A un certo punto si è temuto il peggio quando è sopraggiunto un grosso tir che stava per investirla, con l'autista che ha dovuto fare una manovra difficilissima per evitarla, e col mezzo che è finito di traverso sulla carreggiata, facendo sfiorare un grosso incidente. I passanti, preoccupati per quanto stava accadendo hanno chiamato i carabinieri. La ragazza è scappata dopo essere stata sfiorata dal tir, e solo dopo è stata raggiunta da un carabiniere fuori servizio che ha provato a fermarla, ricevendo in cambio un aggressione. L'uomo però ha resistito ed ha chiamato i rinforzi, con la ragazza che continuava a delirare. E' arrivata poi un'ambulanza che ha tentato di capire le generalità della ragazza, che però per risposta ha continuato a cantare. Si è riusciti, grazie al telefono, a contattare i familiari che sono arrivati poco dopo, con la situazione che è tornata tranquilla.